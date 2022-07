Din puternicul campionat nord-american, via un sezon in liga engleza, vine la Brasov atacantul Jared VanWormer!Jucatorul, in varsta de 29 de ani, este nascut in Traverse City, Michigan (USA). Si a jucat in sezonul trecut pentru Manchester Storm, in Anglia (EIHL).Inainte de a trece Oceanul catre Europa, Jared a intarit liniile de atac ... citeste toata stirea