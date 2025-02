HOCHEI: Corona Brasov are un nou antrenor principal! Dave MacQueen ramane langa echipa pana la finalul sezonului 2024-2025

HOCHEI: Corona Brasov are un nou antrenor principal!Distribuie daca iti place!Hunor Strenk este noul antrenor principal al Coronei Brasov!La ultimele meciuri ale Coronei el s-a acomodat deja cu rolul jucat pana acum de Dave MacQueen. Acum, Hunor Strenk devine antrenor principal, iar in postura de antrenor secund se afla in acest moment Sebastien Piche.Dave MacQueen isi ... citește toată știrea