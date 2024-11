Hochei: Corona Brasov, infrangere in Erste Liga

Liderul ACSH Gheorgheni a invins-o pe FTC-Telekom cu scorul de 3-2 (1-1, 2-0, 0-1), duminica, la Budapesta, in Erste Liga la hochei pe gheata.Sebastien Sylvestre (2) si Janne Jeremias Vayrynen au marcat golurile harghitenilor, in timp ce pentru Ferencvaros au inscris Valentin Razumniak si Gergo Toth.Campioana en titre, CSM Corona Brasov, a fost invinsa in deplasare de Budapest Jegkorong Akademia HC, ... citește toată știrea