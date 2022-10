Intr-un meci disputat aseara, in Erste Liga, la Patinoarul Olimpic, Corona Brasov a invins cu 3-2, dupa prelungiri, pe DVTK din Ungaria. Partida a avut un deznodamant dramatic.Brasovenii au deschis scorul in prima repriza, prin canadianul Schaber (Sabar de citit). Maghiarii au intors rezultatul in repriza a doua si conduceau cu 2-1 inaintea ultimei parti. Brasovenii nu au cedat ... citeste toata stirea