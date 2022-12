Intr-un meci disputat aseara, in Erste Liga la hochei pe gheata, Corona Brasov a intalnit, in Ungaria, pe Ujpest.Brasovenii s-au impus cu 2-1, pe reprize 0-0, 1-1, 1-0. Golurile formatiei de sub Tampa au fost marcate de Schaber si Gliga. Dupa acest succes, Corona a urcat pe locul 4, cu 32 de puncte. In ... citeste toata stirea