Hochei: CSM Corona Brasov si ACSH Gheorgheni vor juca finala campionatului

Corona Brasov, campioana en titre, a invins-o dramatic pe CSA Steaua Bucuresti, cu 5-4 (2-2, 0-1, 2-1, 1-0), dupa prelungiri. CSM Corona Brasov si ACSH Gheorgheni vor juca finala Campionatului National de hochei pe gheata, dupa ce s-au impus, sambata, in semifinalele desfasurate in turneul Final Four gazduit de Patinoarul Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. Corona Brasov, campioana en titre, a