HOCHEI: Luni, de la ora 17.00, se pun in vanzare biletele pentru Campionatul Mondial de la Sfantu Gheorghe

HOCHEI: Luni, de la ora 17.00, se pun in vanzare biletele pentru Campionatul Mondial de la Sfantu GheorgheDistribuie daca iti place!Datorita interesului ridicat, vanzarea biletelor de meci pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheata, Divizia I/A, de la Sfantu Gheorghe, va incepe luni, 17 februarie, de la ora 17.00.Procesul se va desfasura in mai multe etape, asfel ca biletele pentru cele cinci zile ale competitiei vor fi puse in vanzare la ... citește toată știrea