HOCHEI U20, cea mai buna clasare la un Campionat Mondial in ultimii 18 ani

Echipa nationala U20 a reusit un turneu foarte bun la Zagreb, unde a obtinut cea mai buna clasare a Romaniei la un Campionat Mondial, la aceasta categorie de varsta, in ultimele aproape doua decenii. In 2007 a mai fost o medalie de argint la WJC - D2, de atunci doar doua medalii de bronz la nivelul D2A fiind obtinute (2013 si 2017). In ciuda unui debut cu infrangere in fata Chinei, tinerii tricolori au avut reactie, invingand Olanda, iar revenirea din duelul cu tara gazda va ramane un moment de