Hochei: Un nou esec la scor pentru Corona Brasov, in Erste Liga

Sport Club Miercurea Ciuc a castigat in deplasare, vineri, in Erste Liga la hochei pe gheata joaca in deplasare, in timp ce CSM Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au pierdut.Sport Club Miercurea Ciuc a dispus de FEHA19 cu 2-0 (1-0, 0-0, 1-0), la Szekesfehervar, prin golurile marcate de Gergo Biro si Tihamer Becze.DVTK Jegesmedvek a surclasat campioana CSM Corona Brasov cu 5-0 (1-0, 4-0, 0-0), in urma golurilor inscrise de Jeremy Masella, Roman Berdnikov, ... citește toată știrea