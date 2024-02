Hocheistii, felicitati in plen pentru Cupa Romaniei

Hocheistii de la Corona Brasov au deschis sedinta de plen a Consiliului Local Brasov in sedinta de luni, 12 februarie, in care s-a supus la vot proiectul de buget al orasului. Sportivii din orasul de la poalele Tampei au castigat, recent, Cupa Romaniei la hochei pe gheata si alesii locali au tinut sa-i felicite."I-am invitat pe hocheistii Clubului Sportiv Municipal Corona, care au venit in fata dumneavoastra cu Cupa Romaniei. A fost un prim obiectiv indeplinit. Campionatul Romaniei inca se ... citește toată știrea