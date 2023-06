Sectia de hochei a clubului CSM Corona Brasov are un nou coordonator: Marian Gliga (foto stanga), o fosta mare glorie a Stelei Bucuresti in perioada in care echipa domina campionatul Romaniei. El a fost prezentat in 31 mai, intr-o conferinta de presa, la care a participat primarul Brasovului, Allen Coliban (foto centru), dar si managerul sportiv al Corona Brasov, Alexandru Dedu (foto dreapta).Gliga a venit cu sperante mari si foarte motivat la Brasov. "Gandurile noastre se indreapta in primul ... citeste toata stirea