Honterus Skipokal 2025, miercuri, pe Drumul Rosu

Honterus Skipokal 2025 este un concurs de schi traditional, organizat de Colegiul National "Johannes Honterus" si Asociatia ProHonterus. Competitia se va desfasura miercuri, 19 februarie, in Poiana Brasov, pe partia Drumul Rosu.Directorul Colegiului National "Johannes Honterus", Radu Chivarean, a vorbit despre Honterus Skipokal 2025 in emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan".Honterus Skipokal a depasit 40 de editii"Este un concurs de traditie. Deja am depasit 40 de editii. Se numeste ... citește toată știrea