Academia de Fotbal ACS Kids Tampa Brasov se poate mandri cu multe realizari de-a lungul anilor. Cu titluri de campioana nationala, cu participari an de an in Liga Elitelor, dar si cu multi jucatori care au facut sau fac parte din loturile nationale de juniori ale Romaniei.Unul dintre "tricolorii" clubului alb-albastru este Horia Grideanu. Un pusti de 16 ani, ... citeste toata stirea