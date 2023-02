Horia Grideanu, o noua convocare la lotul national U16

Horia Grideanu (foto), fundasul ACS Kids Tampa Brasov, a fost convocat la lotul national U16, pentru o actiune de pregatire in Cipru, dar si pentru a participa la Turneul de Dezvoltare UEFA, ce va avea loc in Israel, la sfarsitul lunii februarie. Horia se va prezenta, duminica, 12 februarie, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, urmand ca in aceeasi zi sa faca deplasarea in Cipru, alaturi de colegii de la lotul U16, pentru un stagiu de pregatire. Pe 20 februarie, "tricolorii" vor pleca ... citeste toata stirea