Horia Tecau a anuntat lotul pentru turneul final al Billie Jean King Cup

Echipa feminina de tenis a Romaniei va juca in optimile de finala ale turneului Billie Jean King Cup impotriva Japoniei.Turneul final al competitiei va avea loc in perioada 12-20 noiembrie, la Sevilla, iar echipa condusa de Horia Tecau va participa in premiera.Daca va trece de Japonia (12-14 noiembrie), Romania o va infrunta in sferturile de finala, in perioada 15-17 noiembrie, pe Italia, care nu va evolua in primul tur.Pentru meciul cu Japonia, Horia Tecau le-a convocat pe Anca Todoni ... citește toată știrea