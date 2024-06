Huba Bors, Tamas Farkas si Tamas Gajdo continua si ei in galben-albastru

Huba Bors (foto stanga) intra in acest an in al noualea sezon alaturi de Corona Brasov. Fundasul in varsta de 29 de ani a avut un nou sezon excelent, in care a jucat 60 de meciuri in Erste Liga, 22 in Campionatul National si 5 alaturi de nationala Romaniei, la Campionatul Mondial, iar oficialii clubului tocmai au anuntat prelungirea contractului. "Pot sa afirm clar: sezonul trecut a fost varful carierei mele! Cand se termina un sezon imi pun intrebarea *Am decis bine?*, iar acum raspunsul este ... citește toată știrea