Hyperion a adus Brasovului 35 de medalii si locul 4 din 44 de echipe participante la "Cupa BVSC Budapesta"

Tinerii inotatori de la clubul brasovean Hyperion s-au intors de la Cupa BVSC, desfasurata in weekend, la Budapesta, cu 35 de medalii si locul 4 in clasamentul general, din 44 de cluburi participante.Sportivii antrenati de Szasz Szilard au castigat in cele doua zile de concurs, 16 medalii de aur, 8 de argint si 11 de bronz, iar Vlad Ionescu, in varsta de doar 12 ani, a luat si cupa pentru cea mai buna performanta la categoria lui de varsta.Locul 4 din 44 de cluburi din 5 tari, o performanta ... citeste toata stirea