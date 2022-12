Hyperion Brasov s-a intors cu aur, argint si bronz de la Campionatele Nationale de Poliatlon copii

Hyperion Brasov s-a intors de la Campionatele Nationale de Poliatlon copii, desfasurate in weekend, la Targu Mures, cu o medalie de aur, una de argint si una de bronz.Medaliile au fost aduse Brasovului de Smarcanda Crainic (11 ani), care este campioana nationala de poliatlon in proba de 50m liber si vicecampioana la stafeta de 4x50 liber la categoria ei de varsta, in vreme ce Fekete Petra s-a clasat pe locul trei la 50m bras.De asemenea, sportivii antrenati de Szasz Szilard au avut si alte ... citeste toata stirea