Hyperion s-a intors de la "nationalele" de cadeti cu 13 medalii

Dupa ce la inceputul lunii a lasat o impresie buna la Campionatele Nationale de copii desfasurate la Targu Mures, in acest weekend, sportivii de la Hyperion au revenit acasa de la Campionatul National de cadeti in bazin scurt, de la Miercurea Ciuc, cu 13 medalii si performanta de a dobori un record inregistrat acum 31 de ani."Chiar avem motive de bucurie pe acest final de an, care ne demonstreaza tuturor, sportivi si antrenori, ca ne-am facut bine treaba in antrenamente, iar acum culegem ... citeste toata stirea