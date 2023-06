UTA Arad se mentine in Superliga de fotbal dupa ce a castigat barajul de mentinere/promovare in esalonul de elita cu Gloria Buzau, cu 5-1 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, in mansa secunda. Aradenii s-au impus prin golurile marcate de Virgiliu Postolachi (16, 80), Andrei Chindris (49, 65) si Philip Otele (89), respectiv Valentin Alexandru (68), dupa ce in tur scorul a fost egal, 0-0. Echipa de liga secunda a avut prima ocazie a partidei, dar portarul brasovean Florin Iacob a respins ... citeste toata stirea