UTA Arad a semnat contracte noi, pentru sezonul 2023/2024, cu brasovenii Florin Iacob - foto stanga - (portar) si Alex Benga - foto centru - (fundas), precum si cu celalalt goalkeeper al echipei, ucraineanul Danilo Kucher (foto dreapta), au anuntat oficialii "Batranei Doamna".Florin Iacob va incepe cel de-al cincilea sezon la Arad. A adunat 113 prezente in poarta echipei si a purtat banderola de capitan in ultimele sezoane.Ucraineanul Danilo Kucer a venit la Arad in acest an si a avut ... citeste toata stirea