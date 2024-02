Iacob si Benga, tot mai aproape de playoff

UTA a invins-o pe Petrolul, scor 1-0, intr-un meci disputat in etapa cu numarul 27 a SuperLigii Romaniei. Prima ocazie importanta a venit in minutul 17, in urma unui sut expediat de la distanta de Berisha, care nu a prins insa cadrul portii.Aradenii au replicat in minutul 43, tot printr-un sut de la distanta, din partea lui Omondi, aparat de Zima in doi timpi.Tabela a fost modificata chiar inainte de pauza. In primul minut al prelungirilor, Zima ... citește toată știrea