Ianis Hagi (foto) si-a prelungit contractul cu Glasgow Rangers pana in 2026, chiar daca a lipsit de pe gazon un sezon si jumatate, din cauza unei accidentari. Conform noii intelegeri, fiul lui Gica Hagi a ajuns la o remuneratie anuala de 1,092,000 lire sterline.Ianis Hagi castiga astfel o suma care depaseste cu mult veniturile fotbalistilor din Romania, dar in comparatie cu alti colegi de-ai sai de la Rangers, e mult in urma. Conform jurnalistilor scotieni, cel mai bine platit