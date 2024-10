Ianis Hagi a bifat primele minute pentru Rangers in actualul sezon

Internationalul roman Ianis Hagi a jucat primele sale minute pentru Glasgow Rangers, duminica seara, in meciul cu St Johnstone, castigat cu 2-0, in etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Scotiei, dar a fost eliminat. Hagi, revenit la antrenamentele vicecampioanei Scotiei in urma cu cateva zile, a fost introdus la pauza, in locul lui Ross McCausland, oferind ... citește toată știrea