Ianis Hagi, in grupele Ligii Campionilor!

Rangers a obtinut o victorie mare pe terenul lui PSV Eindhoven si va juca alaturi de rivala Celtic in grupele Ligii Campionilor. Colak a adus victoria scotienilor, scor 1-0, intr-un meci in care olandezii puteau sa ia gol mai repede, la sutul in bara trimis de Lawrence. Astfel, pentru prima oara din 2010, Rangers reuseste calificarea in grupele celei mai importante competitii europene, perioada in care a ajuns in faliment si a devenit ... citeste toata stirea