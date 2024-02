Ianis Hagi nu mai e asa de asteptat la Rangers

A aparut un anunt total surprinzator despre viitorul lui Ianis Hagi. Jurnalistii de la One Football anunta ca sunt sanse infime ca mijlocasul roman sa revina in vara la Rangers, dupa ce se va incheia imprumutul la Deportivo Alaves. Ianis Hagi are probleme in a se impune in primul 11 la gruparea din La Liga. Mijlocasul de 25 de ani a fost titular in numai 6 meciuri din campionatul Spaniei si are emotii cu patru luni inainte de EURO 2024. Edi Iordanescu a anuntat ca va convoca, la turneul final, ... citește toată știrea