Desi mai are contract cu Glasgow Rangers pana in 2026, Ianis Hagi (foto dreapta) ar putea parasi gruparea scotiana in aceasta vara. Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au scris despre posibila despartire a lui Ianis de Rangers, oferind si un indiciu vizavi de viitoarea destinatie a internationalului roman.Italienii scriu despre faptul ca Hagi este dorit in ... citeste toata stirea