Ianis Hagi va avea concurenta serioasa la Rangers!

Scotienii l-au transferat pe Todd Cantwell (foto), un mijlocas englez cu 45 de meciuri in Premier League. In continuare indisponibil din cauza accidentarii suferite in ianuarie, Ianis Hagi va avea parte de concurenta la revenirea pentru Rangers. Todd Cantwell, mijlocas de 24 de ani, a fost adus de Rangers de la Norwich. Englezul a mai trecut si pe la AFC Bournemouth, insa toate cele 45 de meciuri in Premier League au fost jucate in tricoul lui ... citeste toata stirea