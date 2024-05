Iftime sugereaza ca s-ar imbata daca echipa sa scapa de retrogradare

Formatia antrenata de Bogdan Andone se afla pe locul 12 in clasament, cu 24 de puncte, primul care ii asigura mentinerea in SuperLiga. In acest context, Valeriu Iftime (foto), finantatorul moldovenilor, a facut un anunt surprinzator. La o zi distanta de la succesul de la Ploiesti, Iftime s-a aratat optimist ca echipa sa va putea scapa de retrogradare. FC Botosani mai are de disputat doua meciuri in acest sezon, cu FC Voluntari si Otelul Galati.Partida cu ilfovenii este cruciala pentru moldoveni ... citește toată știrea