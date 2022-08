Igor Jovanovic si Vadim Covalciuc cei mai noi jucatori de la FC Brasov

Inca doi jucatori au semnat contracte cu FC Brasov. Este vorba despre experimentatul fundas central croat Igor Jovanovic cu multe meciuri in primele ligi din Finlanda, Israel, Grecia, Coreea de Sud, Lituania si Romania, dar si despre tanarul Vadim Covalciuc, nascut in Republica Moldova, dar crescut la Brasov in pepiniera celor de la ACS Kids Tampa.Igor Jovanovic, fundas central, 33 de ani, croat cu cetatenie germana, si-a inceput cariera in Germania, acolo unde a jucat la mai multe echipe in ... citeste toata stirea