Ilie Dumitrescu a vorbit despre posibilitatea unui transfer fantastic al lui Ianis Hagi (foto) de la Glasgow Rangers in Premier League. "Mister" este convins ca fiul "Regelui" poate face fata fara mari dificultati in cel mai bun campionat al lumii, in contextul in care a reusit sa se adapteze in Scotia, unde se joaca un fotbal ... citeste toata stirea