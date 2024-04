Ilie Nastase vine sa-si lanseze "biografia" si la Brasov

Ilie Nastase vine la Brasov pentru premiera oficiala a documentarului "Nasty", programata la Brasov pentru saptamana viitoare (joi, 25 aprilie), atat la Cinema One (mall Coresi), de la ora 19:00, cat si la Cinema City (mall AFI), de la ora 20:00.Documentarul ruleaza in cinematografele din tara incepand de marti, 16 aprilie, si exploreaza viata si cariera legendarului tenisman Ilie Nastase, primul numar 1 din istoria clasamentului ATP.Filmul aduce in prim-plan controversele care l-au ... citește toată știrea