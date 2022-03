In "cantonament de razboi", la Brasov

Mai multi sportivi ucraineni care nu se mai pot antrena in tara lor din cauza razboiului au venit in Romania sa-si continue carierele construite cu atata efort. Tineri hocheisti din mai multe regiuni ale Ucrainei vor fi gazduiti la Brasov, iar un fost jucator international de baschet este deja antrenorul tehnic al echipei, anunta TVR."Am plecat de acasa cu aproximativ 3 saptamani in urma. A fost oribil! Am stat in jur de 6 zile in buncar si erau bombardamente in permanenta", a declarat Oleg, ... citeste toata stirea