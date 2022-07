In ciuda razboiului, campionatul Ucrainei se va relua in august

Campionatul de fotbal al Ucrainei se va relua in luna august, in ciuda invaziei armatei ruse inceputa in februarie, a anuntat luni ministrul ucrainean al Tineretului si Sportului, Vadim Huttait, citat de AFP.Noul sezon al "campionatului ucrainean de fotbal va debuta pe 23 august", a afirmat ministrul pe contul sau de Facebook.Acesta a asigurat ca meciurile se vor disputa pe teritoriul Ucrainei, dar fara spectatori si cu respectarea obligatorie a regulilor de securitate."In timpul ... citeste toata stirea