In culorile Romaniei: Octavia Pirse, de la Brasov, a debutat la Nationala de fotbal

Octavia Pirse, jucatoare antrenata de Bogdan Gordas, a debutat in echipamentul nationalei Romaniei, in dubla pe care echipa noastra a jucat-o cu selectionata U16 din San Marino.Jucatoarea de la Kids Tampa a jucat in ambele meciuri castigate de selectionata Romaniei. In prima partida, incheiata cu victoria Romaniei cu 3-0, Octavia a jucat 60 de minute oferind si pasa decisiva la ultimul gol. Ea a fost integralista in cel de-al doilea castigat de ... citește toată știrea