Licitatia pentru Manchester United a ajuns in faza finala, a treia, iar in cursa au mai ramas fiul emirului Qatarului, Jassim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani si cel mai bogat britanic, Jim Ratcliffe. Daca oferta britanicului este necunoscuta in acest moment, despre cea venita din Golf se stie ca se ridica la mai bine de 6,2 miliarde de dolari (aproximativ 5,6 miliarde de euro). Intre timp, seicul a facut si o promisiune. Conform ESPN, acesta spune ca le va oferi un rol in club fostilor jucatori ... citeste toata stirea