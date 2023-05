Dupa ce echipa de volei masculin a Coronei a promovat in Divizia A1, in primul an de la infiintare, aceeasi performanta a reusit-o si formatia feminina a gruparii brasovene. Fetele pregatite de Razvan Patran au trecut, in primele lor doua jocuri, in turneul de promovare de la Sala Metrom, de CSU Hygienium Galati, scor 3-0 (25-20; 25-22; 25-16) si de CSU Medicina Targu Mures - scor 3-1 (25-23; 21-25; 25-21; 25-15). Cealalta echipa care urca pe prima scena este ... citeste toata stirea