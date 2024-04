Echipa masculina de volei a Coronei Brasov s-a calificat in finala Diviziei A1 dupa ce a eliminat in semifinale Rapid Bucuresti cu scorul general de 2 la 1.Este prima data in istoria voleiului romanesc cand o nou promovata reuseste aceasta performanta, potrivt radiobrasovfm.ro.In ultimul meci al seriei, elevii lui Laurentiu Lica au invins in capitala cu 3 - 1, pe seturi 25-14, 25-20, ... citește toată știrea