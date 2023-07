Selectionata Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, de la Pitesti si Mioveni, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 35-30 (18-15), duminica, in Pitesti Arena, in ultimul sau meci din Grupa B.Tricolorele erau obligate sa castige dupa esecul suferit in fata Portugaliei (30-36) si au reusit acest lucru, dupa ce au controlat meciul de la un capat la altul.Dupa un inceput bun al Germaniei (2-0), Romania a ... citeste toata stirea