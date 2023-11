Manchester United a pierdut partida contra celor de la FC Copenhaga, scor 3-4, in cadrul etapei a patra a grupelor UEFA Champions League. "Diavolii" au condus cu 2-0, dupa reusitele lui Rasmus Hojlund, insa cartonasul rosu primit de Marcus Rashford a inclinat balanta in partea danezilor, iar la pauza s-a intrat la egalitate, scor 2-2. "Suntem foarte dezamagiti pentru ca am jucat foarte bine, am inceput jocul excelent si am avut cele mai bune minute ale sezonului. Controlam jocul si cartonasul ... citeste toata stirea