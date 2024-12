Corona Brasov si-a asigurat calificarea in playoff-ul CEV Cup la volei masculin, dupa un meci castigat clar, in deplasare, cu estonienii de la Selver x TalTech Tallinn, scor 3-0 (25-14, 25-19, 25-15). In tur, scorul a fost tot 3-0. Potrivit Radio Romania Brasov, in urmatoarea faza, campioana Romaniei are mari sanse sa intalneasca una din cele mai puternice echipe din voleiul mondial, nimeni alta decat campioana Champions League, Trentino Itas. Italienii sunt mari favoriti sa treaca de Benfica ... citește toată știrea