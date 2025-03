Corona Brasov s-a calificat in semifinalele Erste Liga, dupa ce s-a impus la general cu 4-1 in duelul din sferturi cu Ferencvaros Budapesta.In ultimul meci din cadrul acestui duel, duminica seara, la Patinoarul Olimpic, brasovenii au invins cu 4-2 (1-1, 2-0, 1-1), cu goluri marcate de Van Wormer, Valchar, Levin si Piche.In semifinale, Corona o va intalni pe ACSH Gheorgheni. Primele doua confruntari vor avea loc in Harghita, pe 25 si 26 martie, iar urmatoarele doua la Brasov.In cealalta ... citește toată știrea