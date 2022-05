In sfarsit, o victorie clara in campionat pentru FC Brasov. 6-1 cu Astra Giurgiu!

FC Brasov a obtinut sambata cea mai clara victorie din acest sezon. Stegarii au trecut de Astra Giurgiu, pe Tineretului, cu scorul de 6-1 (5-0). A fost un meci la discretia lor, si in care au mai ratat multe alte ocazii.Omul meciulului a fost atacantul bulgar Milcho Angelov. A reusit un hattrick in doar 25 de minute. Celelalte goluri au fost inscrise de Alexandru Negrean, Vasile Constantin si Robert Gherghe. Pentru adversari a inscris golul de onoare Iulian Ilie."Balul a inceput" in minutul ... citeste toata stirea