CSM Corona Brasov s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-15, 25-19, 25-23), miercuri, in deplasare, in mansa secunda a primului tur al competitiei. Echipa de sub Tampa se impusese si in primul meci cu 3-0, pe teren propriu.Ramona Rus (12 puncte) si Simina Strachinescu (10) s-au remarcat de la invingatoare.Celelalte trei echipe calificate in sferturi sunt CSO Voluntari, CSM Bucuresti si CS Dinamo. ... citeste toata stirea