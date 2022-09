In turul de elita al Euro U19

Selectionata Romaniei s-a calificat in turul de elita al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2023, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-0 (1-0), marti, la Voluntari, in ultimul lor meci din Grupa a 6-a a preliminariilor.Dupa 0-0 cu Letonia si 0-0 cu Lituania, tricolorii s-au impus in fata Austriei, intr-un meci decisiv, prin golurile marcate de Rares Burnete (41) si Eduard Radaslavescu (75), la sase minute de la intrarea sa pe teren.Brasoveanul Burnete (foto jos), ... citeste toata stirea