Inainte de a se "masca", Dan Nistor va lipsi doua saptamani

Otelul Galati a invins pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Universitatea Cluj, in etapa a cincea din play-out-ul Superligii. In ultimele minute Samuel Teles l-a lovit in fata pe Dan Nistor si i-a spart acestuia nasul, iar medicii au ramas minute intregi pe gazon pentru a opri ... citește toată știrea