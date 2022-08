In perioada 20-21 august, s-a desfasurat "Campionatul National in Aer Liber - Masters", competitie organizata de Federatia Romana de Atletism, pe stadionul "Iolanda Balas" din Bucuresti.Ca de fiecare data, parca, secundele au trecut in favoarea plutonierului adjutant sef Nicolae Branzoi, din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov, care a obtinut primul loc la cele ... citeste toata stirea