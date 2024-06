Inca nu se stie viitoarea destinatie a lui Ianis

La vara, imprumutul lui la Alaves expira, iar presa din Scotia considera ca romanul nu isi va mai gasi locul nici la Rangers. Ianis Hagi (foto) a a prins mai multe meciuri in campionatul spaniol, dar nu a parut ca s-a simtit la fel de bine, ca in Scotia, acolo unde om de baza la Rangers, pana sa se accidenteze. Fiul lui Gica Hagi ar trebui sa revina la Rangers in aceasta vara, dar se pare ca jucatorul nu ar mai intra in planurile de viitor ale echipei. Totusi, din Turcia a venit un anunt bun ... citește toată știrea