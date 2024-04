Inca o tentativa de jaf la locuinta lui Yusuf Yazici

Yusuf Yazici (foto), mijlocasul ofensiv al echipei Lille, a fost victima unei tentative de jaf luni, relateaza La Voix du Nord . Hotii au incercat patrunderea in locuinta sa cu ajutorul unui ciocan.Jucatorul turc, care a fost victima unor hoti pentru a treia oara de cand a sosit in Nord in 2019, s-a declarat "socat" si a depus ... citește toată știrea