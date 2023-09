Fostul lider WTA, Simona Halep (foto), sustine ca verdictul in cazul sau intarzie sa apara, desi o decizie trebuia anuntata in aceasta saptamana.Halep nu a mai jucat de un an, de cand a fost testata pozitiv cu roxadustat. Ea asteapta in continuare o decizie a forurilor internationale din tenis privind situatia sa."Azi am aflat ca decizia in cazul meu, care era asteptata in aceasta saptamana, va fi din nou amanata. Este foarte dezamagitor, intrucat am spus constant ca tot ce cer e sa fiu ... citeste toata stirea